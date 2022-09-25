المقاتلات العراقية تدك أوكار داعش بضربات جوية في ديالى

أربيل (كوردستان24)- أعلنت خلية الإعلام الأمني يوم السبت، تدمير وكر لعناصر تنظيم داعش، بضربات جوية في محافظة ديالى.

وافادت الخلية في بيان، إن "مديرية الاستخبارات العسكرية بالتنسيق مع خلية الاستهداف التابعة لقيادة العمليات المشتركة تمكنت من تزويد الشجعان في طيران القوة الجوية بالمعلومات، مؤكدة وجود وكر للإرهابيين في منطقة نارين ضمن محافظة ديالى".

وأشارت إلى أن "طائرات F_16 شرعت بتنفيذ ضربتين جويتين دقيقتين على هذا الوكر الذي بداخله عناصر من عصابات داعش الإرهابية ودمر بالكامل".