بارزاني مخاطباً العراقيين: يجب ان تبقى العلاقة قوية بيننا وان لا تتأثر بالخلافات السياسية

أربيل (كوردستان24)- أكد الرئيس بارزاني اليوم الاحد على أواصر الاخوة والمحبة بين الكورد والعرب مخاطباً العراقيين بأنه يجب ان تبقى العلاقة بيننا قوية وان لا تتأثر بالخلافات السياسية، مشيراً الى ان شعب كوردستان احتفظ بحبه ومودته تجاه أشقائه العرب بالرغم من كل ما حدث من أنفال وقصف كيمياوي.

وقال الرئيس مسعود بارزاني في كلمة له خلال مشاركته في مراسم افتتاح مهرجان دهوك الثقافي "بداية اود أن اشكركم على حضوركم لهذا المهرجان، وأود أن أؤكد على أواصر الاخوة والمحبة بيننا، مهما اختلف السياسيون يجب ان تبقى العلاقة بين الشعوب علاقة متينة وعلاقة محبة وعلاقة أخوة ".

وأضاف بارزاني "من مآثر ثورة أيلول بالرغم من كل ما حصل وكذلك ثورة أيار بالرغم من كل الكوارث التي حلت بشعب كوردستان من الانفال الى القصف الكيمياوي الى الإبادة الجماعية الى التهجير القسري لكن احتفظ شعب كوردستان بحبه ومودته تجاه أشقائه العرب".

واوضح بارزاني "لم نحسب تلك الجرائم على الشعب العربي وانما ولكن على الحكام الذين ظلموا العرب والكورد وجميع المكونات الأخرى في هذا البلد، يجب ان تبقى هذه العلاقة قوية بيننا وان لا تتأثر بالخلافات السياسية".

وأشار بارزاني الى مقطع من قصيدة للشاعر التونسي أبو القاسم الشابي وقال "اود ان اشير الى مقطع من شعر الشاعر التونسي الكبير أبو القاسم الشابي، الذي جسد حالتنا الحالية بذلك الشعر الكبير والعظيم، والتي قال فيها إذا الشعب يوماً أراد الحياة فلا بد أن يستجيب القدر، ولا بد لليل ان ينجلي ولا بد للقيد ان ينكسر، ومن لا يحب صعود الجبال يعش ابد الدهر بين الحفر، وختمها بقوله "نحن اخترنا صعود الجبال".