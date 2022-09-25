سیاسة

بعد اتساع رقعة الاحتجاجات في البلاد.. الرئيس الإيراني يتوعّد المتظاهرين

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إيران ابراهيم رئيسي ايران الاحتجاجات

أربيل (كوردستان24)- توعّد الرئيس الإيراني، إبراهيم رئيسي يوم السبت، المتظاهرين بـ "التعامل بصورة صارمة" خلال الاحتجاجات المناهضة للحكومة والتي دخلت اسبوعها الثاني، تنديداً بوفاة شابةٍ بعد اعتقالها على يد (شرطة الآداب).

يأتي ذلك بينما أعلنت السلطات الإيرانية اعتقال مئات الأشخاص الذين شاركوا في الاحتجاجات الشعبية التي اتسعت رقعتها لتشمل معظم محافظات الجمهورية الإسلامية.

وأكّد رئيسي، أن السلطات "ستتخذ إجراءات ضد المتظاهرين"، مندداً في الوقت ذاته بالاحتجاجات التي وصفها بأنها "أعمال شغب".

وقال: "إن إيران يجب أن تتعامل بحزم مع أولئك الذين يعارضون أمن البلاد وهدوءها".

وأظهرت مقاطع فيديو تناقلها ناشطون على وسائل التواصل الاجتماعي، استخدام القوات الأمنية  العنف ضد المتظاهرين في عديد المدن الإيرانية.

كما شنّت حملة اعتقالات بحق ناشطين وإعلاميين مستقلين، وقطعت خدمة الإنترنت عن معظم المدن التي انتفضت ضد السلطات المحلية.

في وقتٍ قالت الولايات المتحدة إنها ستخفف القيود المفروضة على الإنترنت في إيران، لمواجهة ما أسمتها بـ "حملة طهران القمعية على الاحتجاجات".

في غضون ذلك، حذّرت منظمة العفو الدولية من أن الأدلة التي جمعتها تشير إلى "نمط مروّع من إطلاق قوات الأمن الإيرانية عن عمد وبشكل غير قانوني الذخيرة الحية على المتظاهرين".

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