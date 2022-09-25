نيجيرفان بارزاني والقنصل الكوري الجنوبي يؤكدان أهمية تعزيز العلاقات بين الجانبين

أربيل (كوردستان24)- اكد رئيس إقليم كوردستان، نيجيرفان بارزاني والقنصل العام الجديد لجمهورية كوريا الجنوبية في الإقليم جو كيجونك ، اليوم الأحد 25 أيلول 2022، على أهمية تعزيز العلاقات بين الجانبين.

وإلى جانب الترحيب بالقنصل الكوري الجنوبي الجديد وتهنئته بمباشرته مهام منصبه، أبدى نيجيرفان بارزاني خلال اللقاء كل الدعم لإنجاح مهام القنصل وعبّر عن شكر وامتنان إقليم كوردستان للمساعدات الإنسانية والمساعدة في بناء المهارات والدعم الذي قدمته كوريا الجنوبية لإقليم كوردستان من خلال فريق الزيتون العسكري ووكالة كويكا الكورية.

من جانبه، أكد القنصل العام الكوري الجنوبي على أن العلاقات بين بلده وبين إقليم كوردستان علاقات مميزة، معرباً عن أمله في التمكن من رفعها إلى مستويات أعلى وأوسع، وقدم نبذة عن حضور ونشاطات بلده في إقليم كوردستان وتشجيع القطاع الخاص الكوري وفرص الاستثمار المتاحة في إقليم كوردستان للشركات الكورية.

وشدد الجانبان خلال اللقاء على تعزيز العلاقات وتوسيع التواصل الثقافي والتعاون والتنسيق بين الجانبين وخاصة في مجال التربية والتعليم، وناقشا الأوضاع السياسية في العراق وإقليم كوردستان.