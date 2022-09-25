ثقافة وفنون

انطلاق مهرجان دهوك الثقافي بنسخته الخامسة بمشاركة 135 كاتباً

author_image Kurdistan24 اربیل
کوردستان دهوك المهرجان الثقافي

أربيل (كوردسان24)- انطلقت، اليوم الأحد، بـ دهوك في إقليم كوردستان، فعاليات المهرجان الثقافي الذي يحمل اسم المدينة نفسها، بنسخته الخامسة  والذي ينظمه اتحاد الأدباء والكتّاب في المحافظة.

وحضر المهرجان 135 كاتباً وأديباً من أجزاء كوردستان الأربعة وعددٍ من الدول العربية والأوروبية.

ويُقام مهرجان دهوك الثقافي، برعاية الرئيس مسعود بارزاني الذي ألقى كلمةً أشاد فيها بدور الأدباء والمثقفين، ودعاهم بالاستمرار في نضالهم الثقافي والدفاع عن الثقافة والتراث الكورديَين.

ويتضمن المهرجان الذي يستمر يومي الأحد والاثنين، إقامة عددٍ من الأمسيات الأدبية والشعرية والمحاضرات الفكرية.

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