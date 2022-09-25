الامارات وألمانيا توقعان عقداً ينص على تزويد الأخيرة بالغاز والديزل

أربيل (كوردستان24)- وقّعت الإمارات وألمانيا الأحد خلال زيارة للمستشار الألماني اولاف شولتس إلى أبوظبي، اتفاقية تنص على تزويد ألمانيا بالغاز المسال والديزل في 2022 و2023، حسبما أفادت وكالة الأنباء الحكومية الإماراتية.

وشهد الرئيس الإماراتي الشيخ محمد بن زايد آل نهيان وشولتس مراسم توقيع الاتفاقية التي تنم عن "شراكة استراتيجية جديدة في مجال تسريع أمن الطاقة والنمو الصناعي، وتهدف إلى تسريع تنفيذ المشاريع ذات الاهتمام المشترك (..) في مجالات أمن الطاقة والحد من الانبعاثات والعمل المناخي".

وبموجب الاتفاقية، أبرمت شركة بترول أبوظبي الوطنية "أدنوك" عقدا لتوريد الغاز الطبيعي المسال لشركة "آر دبليو إي ايه جي" الألمانية، تقوم بموجبها الشركة الإماراتية بتصدير أول شحنة غاز طبيعي مسال إلى ألمانيا وتسليمها في أواخر عام 2022 لاستخدامها في التشغيل التجريبي لمحطة استيراد الغاز الطبيعي العائمة في مدينة برونسبوتل الألمانية، والاتفاق على توريد ما يصل إلى 250 ألف طن شهرياً من وقود الديزل خلال عام 2023".

كما خصّصت "أدنوك" وفقاً للاتفاقية شحنات إضافية من الغاز الطبيعي المسال لزبائنها في ألمانيا سيتم تسليمها في عام 2023.

ووقّعت "أدنوك" كذلك عدداً من الاتفاقيات مع زبائن من ألمانيا لتصدير شحنات تجريبية من الأمونيا منخفضة الكربون، والتي تعد وقوداً ناقلاً للهيدروجين، ويذكر أن أول شحنة تجريبية من الأمونيا منخفضة الكربون من إنتاج أبوظبي وصلت إلى ميناء هامبورغ مطلع الشهر الجاري.

وقال وزير الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة والرئيس التنفيذي لشركة بترول أبوظبي الوطنية سلطان بن أحمد الجابر "يسرنا التوقيع على هذه الاتفاقية التي تسهم في تعزيز وترسيخ الشراكة الاستراتيجية بين البلدين الصديقين، والتي شهدت تطوراً متسارعاً على مدى السنوات الماضية".

المصدر: فرانس برس