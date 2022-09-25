أمن

إيران تجدد قصف المناطق الحدودية في إقليم كوردستان

شوهدت طائرات استطلاع مسيّرة تحوم فوق المنطقة
author_image Kurdistan24 اربیل
صورة أرشيفية
صورة أرشيفية
کوردستان كوردستان إيران قصف

أربيل (كوردستان 24)- قصفت مدفعية الحرس الثوري الإيراني اليوم الأحد عدداً من المناطق الحدودية المتاخمة لمحافظة أربيل في إقليم كوردستان، في ثاني هجوم خلال أقل من 24 ساعة.

وقال مدير ناحية سيدكان إحسان جلبي في تصريح لكوردستان 24، إن القصف المدفعي استهدف سفوح جبال بربزين وسقر ومراعي هورني في بلدة برادوست بمحافظة أربيل.

وشوهدت طائرات استطلاع مسيّرة تحوم فوق المنطقة.

ووقع القصف بعد ساعات على كلمة لرئيس الوزراء العراقي مصطفى الكاظمي في نيويورك، دعا فيها دول الجوار إلى عدم استخدام أراضي بلاده "ذريعة" لمكافحة الإرهاب.

ويقول الحرس الثوري إن قصفه يستهدف مقرات للمعارضة الكوردية الإيرانية التي تتخذ من المناطق الحدودية منطلقاً "لتأجيج" الاضطرابات التي تفجرت بعد وفاة الشابة مهسا أميني خلال احتجازها من قبل شرطة الأخلاق، وهو ما أشعل موجة مظاهرات غاضبة.

وبحسب إحصاءات رسمية إيرانية فقد سقط 35 قتيلاً في المظاهرات المستمرة منذ أسبوع، مع اتساع نطاق الاحتجاجات إلى معظم محافظات البلاد البالغ عددها 31.

وسبق أن دعا الحرس الثوري في بيان مواطني إقليم كوردستان إلى الابتعاد عن "قواعد" الجماعات المسلحة، متعهداً بمواصلة القصف عليها.

 

 

 

موضوعات ذات صلة
کوردستان

انخفاض الطلب يعزز إمدادات الكهرباء إلى 18 ساعة يومياً في كوردستان
  21 دقائق
کوردستان

إقليم كوردستان يعلن فارق سعر نفطه مع "سومو" وحجم ديونه للشركات للعالمية
  21 ساعات
العراق

بغداد تتوعد دبلوماسياً أشغلته مباراة كروية عن اجتماعات الأمم المتحدة
  21 ساعات
See More
Kurdistan24 ©Copyright 2021
جميع الحقوق محفوظة
استمع إلى راديو كوردستان24
عبر الموجات التالية
حمّل تطبيق
كوردستان24
Eutelsat11677 H 5040
NileSat11354 V 27500
Hotbird11373 H 27500
100.7FM
SLEMANI   HALABJA
99.7FM
ERBIL   KIRKUK   DUHOK
App Store Google Play Galaxy Store Huawei Store
خریطة الموقع -  سیاسة الخصوصیة -  من نحن -  اتصل بنا -  الترددات والتطبيقات -  فرص عمل -  أرشيف