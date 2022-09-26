سیاسة

أوقاف كوردستان تحظر دورات تحفيظ وتدريس القرآن إلا بحالة واحدة

author_image سوار أحمد
کوردستان وزارة الأوقاف تعليم القرآن اقليم كوردستان

أربيل (كوردستان24)- منعت وزارة الأوقاف والشؤون الدينية في حكومة اقليم كوردستان، إقامة كافة دورات تدريس وتحفيظ القرآن غير المرخصة، مشددة على وجوب استحصال موافقة الوزارة للقيام بمثل هذه النشاطات.

وأفاد كتاب للوزارة يوم الأحد، موجه الى وزارة الداخلية، بأن الهدف من القرار هو السيطرة على نشاطات الجهات التي تقوم بتنظيم النشاطات في المجالات الدينية المختلفة، مثل حملات التبرع باسم الدين وفتح دورات تعليم وتحفيظ القرآن.

وشدد كتاب الوزارة، والموقع من قبل الوزير بشتيوان صادق، على ضرورة اعلام الوزارة بأي نشاط مماثل، واستحصال الموافقة الرسمية منها.

وأشارت الوزارة الى ان المخالفين الذين يقيمون تلك النشاطات والدورات من دون استحصال الموافقة والترخيص، فإنهم سيواجهون بالإجراءات القانونية اللازمة ويقدّمون الى المحاكم.

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