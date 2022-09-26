برعاية إعلامية من كوردستان24.. إنطلاق أعمال ملتقى الرافدين اليوم

أربيل (كوردستان24)- وقعت إدارتا قناة كوردستان24 ومركز الرافدين للحوار "عقد الراعي الإعلامي" للملتقى بنسخته الرابعة تحت شعار "العالم يتغير"، وبموجب العقد ستنقل شاشة قناة كوردستان 24 وقائع الملتقى على مدى أربعة أيام ابتداءً من يوم الاثنين 26 أيلول لغاية 29 من الشهر ذاته.

وينعقد ملتقى الرافدين بنسخته الرابعة لهذا العام في ظل عالم يشهد تطورات دراماتيكية، وتَعِدُ احداثه بتغيرات تطال بنية النظام، وتتهدد قواه الكبرى، وقد تطال تأثيراتها الدول الاخرى، التي ستتضرر نتيجة توالي الازمات الصحية والأمنية والاقتصادية؛ فما كاد العالم يتعافى من تأثيرات جائحة كوفيد-19 حتى باغتته التطورات الأمنية في أوروبا، والتي اعقبتها ارتفاعات غير مسبوقة في أسعار السلع والطاقة، فهددت سلاسل القيمة والأمن الغذائي لشعوب العالم، فضلاً عن تأثيراتها الاقتصادية المتشابكة.

يُشارك في الملتقى شخصيات عراقية وعربية ودولية، على مستوى رفيع من الرئاسات والوزراء وكبار المسؤولين التنفيذيين والتشريعيين والحقوقيين والدبلوماسيين والمسؤولين العسكريين والامنيين، ويضم باحثين وخبراء وأكاديميين من مؤسسات وجامعات عراقية وعربية وأجنبية، فضلاً عن مراكز الفكر والأبحاث المحلية والدولية، والخبراء من المنظمات الدولية الحكومية وغير الحكومية، وشخصيات من القطاع الخاص المحلي والعربي والاجنبي.

أهداف الملتقى

طرح مبادرات وطنية ودولية بشأن القضايا التي يناقشها، عبر حث المشاركين على النظر بواقعية في المشكلات الوطنية والاقليمية والعالمية، وتغليب العقلانية والتفكير الإيجابي وصولاً إلى حلول تلك المشكلات

محورية العراق أن يكون مكاناً للحوار البناء بشأن التطورات العالمية، وإمكانية استضافة الملتقيات والمؤتمرات الدولية التي تناقش بعمق تلك الملفات وتخرج بتوصيات عملية بشأنها

تعزيز التواصل العلمي بين النخب وصناع القرار العراقيين والعرب والأجانب، لاسيما الجامعات والمنظمات غير الحكومية المحلية والدولية وصناع القرار وأصحاب الرؤى

إثراء النقاش حول القضايا السياسية والاجتماعية والاقتصادية والبيئية والامنية العالمية وتحليل تداعياتها وتشخيص المشكلات فيها وسبل التعامل الإيجابي معها

تبادل الأفكار وتعزيز التعاون بين مراكز الأبحاث والتفكير في العالم والمنطقة بما يعزز التواصل لإيجاد حلول ناجعة للمشكلات العالمية المعاصرة، وتنضيج الرؤى والآراء وتوطيد العلاقات بين المؤسسات المحلية والدولية من جهة، والمؤسسات الحكومية من جهة أخرى

ويناقش الملتقى في جلساته الموضوعات الاتية

1. عالم ما بعد الحرب الروسية الأوكرانية: التداعيات الجيوسياسية واحتمالات الحرب الكونية.

2. "الحزام والطريق" و"البوابة العالمية": تقاطع الاستراتيجيات والاستقطاب الدولي.

3. الاسس التشريعية: تعزيز الادوار نحو بناء دولة المواطنة.

4. السياسات النقدية: تقوية التعافي من التعاون الدولي الى صناعة النهوض.

5. استدامة الأمن الغذائي: تعثر سلاسل التوريد واستراتيجيات المواجهة.

6. الاستثمار في الشرق الأوسط: إمكانات الجذب والتحفيز وتقليل التفاوت.

7. "قمة بغداد للتعاون والشراكة": ضرورات العمل الإيجابي لمواجهة التحديات.

8. أزمات المغرب العربي "تونس" و "ليبيا" : جدليات الصراع ورهانات القوى.

9. البحرين: نحو حوار وطني شامل لعقد اجتماعي جديد.

10. أفغانستان: مستقبل مجهول بين تجدد الصراع وخيارات التعايش.

11. من ساحات الاحتجاج الى قبة البرلمان: جدليات التغيير ومآلات المستقبل

12. قدرات الردع الدفاعي والجهد الأمني ركائز أساسية في تعزيز السيادة وحماية المجتمع.

13. مشكلات التعليم العالي: أزمة البحث العلمي والمؤثرات السياسية ومتطلبات الاستقلال.

14. العشائر العراقية.. اصالة التقاليد.. ضرورة الحداثة.. إيجابية الدور.