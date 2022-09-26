حكومة كوردستان تعتزم بناء وحداتٍ سكنية لذوي الدخل المحدود في عينكاوا

أربيل (كوردستان 24)- أعلنت هيئة الاستثمار في حكومة إقليم كوردستان اليوم الاثنين، عزمها بناء مشروع وحداتٍ سكنية جديدة، للمواطنين المستأجرين وذوي الدخل المحدود، في قضاء عينكاوا التابع لأربيل.

وبقرارٍ من رئيس حكومة إقليم كوردستان مسرور بارزاني، سيتم بناء 20 ألف وحدة سكنية للمواطنين المستأجرين في جميع مدن وبلدات الإقليم.

وذكرت هيئة الاستثمار في بيانٍ لها أن رئيس هيئة الاستثمار محمد شكري وبحضور وزير النقل والاتصالات آنو جوهر، إضافةً إلى قائمقام ورئيس بلدية عينكاوا، أعلن عن مشروع بناء وحدات سكنية للمواطنين من ذوي الدخل المحدود والمستأجرين المسيحيين في قضاء عينكاوا.

وقالت الهيئة إن "مشروع بناء وحداتٍ سكنية يمثل استمراراً لجهود الكابينة التاسعة لحكومة إقليم كوردستان في خدمة المواطنين".

وأكدت أن "الهدف من المشروع هو تقديم يد العون إلى المواطنين من ذوي الدخل المحدود والمستأجرين ليمتلكوا وحداتهم السكنية مستقبلاً".

وفي وقتٍ سابق أعلن وزير الإعمار والإسكان في حكومة إقليم كوردستان دانا عبد الكريم، أن "الوحدات السكنية ستخصص لغير المستفيدين منها سابقاً".