حكومة كوردستان تنفّذ مشاريع خدمية بقيمة 87 مليون دينار في جمجمال بالسليمانية

أربيل (كوردستان24)- وافقت وزارة البلديات والسياحة في إقليم كوردستان على تنفيذ تطوير مشاريع خدمية وطرقية بناحية جمجمال في محافظة السليمانية بقيمة مالية قدرت بأكثر من 87 مليون دينار.

وأوضحت الوزارة في بيانٍ لها، أنها حددت مبلغ بقيمة (87.470.500) دينار لتنفيذ مشروع تعبيد الطرقات وتحديثها، اعتماداً على 15% من الواردات المالية لبلدية جمجمال.

وأشارت الوزارة، إلى أنها ستنفّذ أيضاً مشروع تعبيد عدة طرقات في حي (بيكه س)، إضافةً إلى تحديث عدة شوارع أخرى وتجهيز قنوات صرف المياه، وفقاً للخطة المالية المحددة لسنة 2022 لبلدية جمجمال.