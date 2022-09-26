ریاضة

منتخب سوريا يواجه العراق في ستاد عمان الدولي بالأردن

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أربيل (كوردستان 24)- يستعد منتخب سوريا تحت قيادة مدربه حسام السيد اليوم الاثنين، لمواجهة نظيره العراقي على ستاد عمان الدولي في الأردن، حسبما أفاد موقع كورة الرياضي.

وأضاف الموقع أن المباراة ستنطلق في تمام الساعة السادسة مساءً، لتحديد المركزين الثالث والرابع، ضمن البطولة الدولية الرباعية الودية التي ينظمها الاتحاد الأردني لكرة القدم.

ويلتقي المنتخبان الأردني والعماني كذلك اليوم في المباراة النهائية من البطولة، في تمام الساعة التاسعة مساءً.

وفي وقتٍ سابق فاز منتخب الأردن على منتخب سوريا بنتيجة 2-0، في المباراة التي استضافها ملعب الملك عبد الله في العاصمة الأردنية عمّان.

كذلك تأهل منتخب عُمان إلى نهائي البطولة بفوزه بركلات الترجيح على منتخب العراق بعد التعادل بنتيجة 1-1 في المباراة.

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