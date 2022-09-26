وفاة يوسف القرضاوي عن عمر ناهز 96 عامًا

أربيل (كوردستان 24)- توفي اليوم الاثنين، الرئيس السابق للاتحاد العالمي لعلماء المسلمين يوسف القرضاوي، عن عمر يناهز 96 عاما، بعد صراع مع المرض.

ونشر حسابه عبر "تويتر" تغريدة قال فيها "انتقل إلى رحمة الله سماحة الإمام يوسف القرضاوي الذي وهب حياته مبينا لأحكام الإسلام، ومدافعا عن أمته".

وولد يوسف عبد الله القرضاوي في 9 سبتمبر من العام 1926، وهو عالم مصري مسلم أزهري وسبق أن شغل منصب رئيس الاتحاد العالمي لعلماء المسلمين سابقا.

ولد القرضاوي في قرية صفط تراب مركز المحلة الكبرى بمحافظة الغربية في مصر،حفظ القرآن وهو دون العاشرة، وقد التحق بالأزهر حتى تخرج من الثانوية وكان ترتيبه الثاني على المملكة المصرية حينما كانت تخضع للحكم الملكي.

والتحق الشيخ القرضاوي بكلية أصول الدين بجامعة الأزهر ومنها حصل على العالمية سنة 1953 وكان ترتيبه الأول بين زملائه وعددهم مائة وثمانون طالبًا.

انتمى القرضاوي لجماعة الإخوان المسلمين وأصبح من قياداتها المعروفين ويعتبر الشيخ منظر الجماعة الأول.