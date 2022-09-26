في إحصائيةٍ جديدة.. التخطيط العراقية تكشف عدد سكان إقليم كوردستان

أربيل (كوردستان24)- كشفت وزارة التخطيط العراقية أن عدد سكان إقليم كوردستان يقدر بأكثر من 5 ملايين، ما يشكل نسبة 14 % من سكان العراق.

ورداً على كتابٍ رسمي من نائب كوردي في البرلمان العراقي، أوضحت الوزارة أن عدد سكان إقليم كوردستان بلغ 5 ملايين و884 ألف و23 نسمة،بحسب آخر إحصائيةٍ لديها.

ووفق الإحصائية الوزارية، فإن عدد سكان محافظة دهوك يبلغ واحد مليون و432 ألف و326 نسمة، أي بنسبة 3.4% من سكان العراق.

أما محافظة أربيل، فيبلغ عدد سكانها مليونين و55 ألف و448 نسمة، بنسبة 4.9 % من سكان العراق.

في حين بلغ عدد سكان محافظة السليمانية مليونين و396 ألف و206 نسمة، ما يشكل 5.7% من سكان العراق.

لكن بحسب آخر إحصائية لحكومة إقليم كوردستان عام 2020، يبلغ عدد سكان محافظة أربيل 6 ملايين و200 ألف نسمة، أي بنسبة 15.3% من سكان العراق البالغ عدد سكانه 40 مليون و200 ألف نسمة.

وكانت نرمين معروف، عضو اللجنة المالية في البرلمان العراقي قد طالبت في كتابٍ رسمي في الـ 13 من سبتمبر أيلول الجاري، وزارة التخطيط العراقية بالكشف عن قائمة المشاريع الاستثمارية ضمن الخطة الاستثمارية لعام 2021، بموجب المادة 61 من الدستور العراقي، الخاصة بمحافظات إقليم كوردستان وعدد سكانها.

وقالت معروف: "رغم المعوقات والصعوبات المستمرة لسداد مستحقات إقليم كوردستان من الموازنة الاتحادية وعدم إجراء تعداد سكاني في العراق، إلا أن حصة الإقليم تقلُّ عن 12.6%".