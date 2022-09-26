حكومة كوردستان تسدد قروضاً لشركات نفطية بنحو 628 مليون دولار

أربيل (كوردستان 24)- قالت حكومة إقليم كوردستان اليوم الاثنين إنها سددت خلال ستة أشهر قروضاً سابقة لشركات نفطية بقيمة بلغت أكثر من 628 مليون دولار.

وفي وقتٍ سابق أوضح مسؤولون داخل حكومة الإقليم أن الكابينة التاسعة لم تقترض أي أموال، مؤكدين على أنها سددت قروضاً سابقة.

وقالت دائرة الإعلام والمعلومات في بيان "رغم مواجهتها للأزمات والصعوبات استطاعت الكابينة التاسعة لحكومة إقليم كوردستان سداد أكثر من 628 مليون دولارٍ من قروضٍ سابقة للشركات النفطية خلال الأشهر الستة الأولى من عام 2022".

وذكرت شركة ديلويت الخاصة بمتابعة عائدات وبيع النفط في كوردستان في أحدث تقريرٍ لها أن الحكومة سددت في بداية شهر نيسان وحتى نهاية شهر حزيران مبلغ مليار و632 مليون و695 ألف و597 دولاراً من عائدات نفط كوردستان كمستحقاتٍ مالية للقروض المستحقة وشركات النفط.

وأكدت الشركة أن الحكومة خصصت كذلك مبلغ 584 مليون و609 ألف و407 دولاراً لتكاليف النقل والتخزين.

وأشارت إلى أنها باعت خلال تلك الفترة 37 مليون و618 ألف و577 برميل نفط بـ100.38 دولاراً عبر الأنانبيب، و237 ألف و475 برميل نفط بـ54.08 دولاراً للمصافي المحلية.