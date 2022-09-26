مباشر | ملتقى الرافدين يدشن نسخته الرابعة تحت شعار "العالم يتغير"

أربيل (كوردستان 24)- انطلقت اليوم الاثنين أعمال ملتقى الرافدين بمشاركة 300 شخصية دولية سياسية وأكاديمية وباحثين ومثقفين من 33 دولة.

وسبق أن اختار مركز الرافدين للحوار قناة كوردستان 24 الفضائية راعياً إعلامياً للملتقى الذي دشن نسخته الرابعة تحت شعار "العالم يتغير".

وتنقل شاشة قناة كوردستان 24 وقائع الملتقى المنعقد في بغداد على مدى أربعة أيام ابتداءً من اليوم الاثنين ولغاية 29 من الشهر الجاري.

ويقول المركز، ومقره بغداد، إن 1000 شخصية عراقية ستشارك في الملتقى الذي يتناول ملفات دولية وإقليمية ومحلية "تحمل معالم التغيير العالمي".

ويقول مركز الرافدين إن ملتقاه يهدف إلى طرح مبادرات وطنية ودولية بشأن قضايا الساعة، وتعزيز التواصل العلمي صناع القرار العراقيين والعرب والأجانب، وتوطيد العلاقات بين المؤسسات المحلية والدولية من جهة، والمؤسسات الحكومية من جهة أخرى.