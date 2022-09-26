سیاسة

تركيا تعتقل شباناً بسبب رفع علم كوردستان.. وحزب "المستقبل" ينتقد بحدة

الشبان رفعوا علم كوردستان ورددوا هتافات حماسية ومنها "تحيا كوردستان"
author_image Kurdistan24 اربیل
علم كوردستان
علم كوردستان
کوردستان كوردستان تركيا علم كوردستان ديار بكر شمال كوردستان

أربيل (كوردستان24)- أفاد مراسل كوردستان 24 اليوم الاثنين باعتقال سبعة شبان كورد على أيدي قوات الأمن التركية بسبب ترديدهم شعارات تمجد كوردستان خلال تشجيعهم لمباراة محلية لكرة القدم.

واُعتقل الشبان، وهم أعضاء في تجمع الشباب القومي الكوردستاني، خلال عملية نفذتها قوات الأمن في مدينة ديار بكر بشمال كوردستان.

وقال مراسلنا إن الشبان رفعوا علم كوردستان ورددوا هتافات حماسية ومنها "تحيا كوردستان" خلال مباراة جمعت فريقي آمدسبور وبورسبور المحليين في ديار بكر.

وأضاف أن الشباب المعتقلين اقتيدوا إلى مركز الشرطة "للتحقيق معهم"، في حادثة أثارت ردود فعل أطلقها ناشطون على شبكات التواصل الاجتماعي.

إلى ذلك، قال السكرتير العام لحزب المستقبل التركي كاني تورون على حسابه في تويتر، إن رفع علم كوردستان في تركيا "لا يعد جريمة"، مشيراً إلى أن إقليم كوردستان كيان دستوري.

وأضاف "عندما يزور مسؤولو إقليم كوردستان تركيا، يُرفع علم كوردستان، وتُلتقط صور له".

وبعد أن أشار إلى أنه لا يمكن توقيف أي "مواطن تركي" على خلفية رفع علم كوردستان، تساءل تورون "لماذا لا يمكن رفع هذا العالم داخل تركيا؟"

إلى ذلك، نددت نقابة المحامين في ديار بكر بحادثة اعتقال الشبان، وأبلغت كوردستان 24 بأن رفع علم كوردستان لا يتنافى مع الدستور.

وسبق أن تلقى بعض الشبان اتصالات هاتفية تحثهم على مراجعة مركز الشرطة، فيما اُعتقل آخرون بعد مداهمة منازلهم، حسبما علمته كوردستان 24 من مصادر محلية.

موضوعات ذات صلة
کوردستان

قصف تركي عنيف يستهدف محيط ثاني أكبر مدن إقليم كوردستان
  1 ساعة
العراق

الحلبوسي يعلن أسباب قراره المفاجئ بالاستقالة: لم أناقشه مع أحد
  3 ساعات
العراق

مباشر | ملتقى الرافدين يدشن نسخته الرابعة تحت شعار "العالم يتغير"
  4 ساعات
See More
Kurdistan24 ©Copyright 2021
جميع الحقوق محفوظة
استمع إلى راديو كوردستان24
عبر الموجات التالية
حمّل تطبيق
كوردستان24
Eutelsat11677 H 5040
NileSat11354 V 27500
Hotbird11373 H 27500
100.7FM
SLEMANI   HALABJA
99.7FM
ERBIL   KIRKUK   DUHOK
App Store Google Play Galaxy Store Huawei Store
خریطة الموقع -  سیاسة الخصوصیة -  من نحن -  اتصل بنا -  الترددات والتطبيقات -  فرص عمل -  أرشيف