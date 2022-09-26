تركيا تعتقل شباناً بسبب رفع علم كوردستان.. وحزب "المستقبل" ينتقد بحدة

أربيل (كوردستان24)- أفاد مراسل كوردستان 24 اليوم الاثنين باعتقال سبعة شبان كورد على أيدي قوات الأمن التركية بسبب ترديدهم شعارات تمجد كوردستان خلال تشجيعهم لمباراة محلية لكرة القدم.

واُعتقل الشبان، وهم أعضاء في تجمع الشباب القومي الكوردستاني، خلال عملية نفذتها قوات الأمن في مدينة ديار بكر بشمال كوردستان.

وقال مراسلنا إن الشبان رفعوا علم كوردستان ورددوا هتافات حماسية ومنها "تحيا كوردستان" خلال مباراة جمعت فريقي آمدسبور وبورسبور المحليين في ديار بكر.

وأضاف أن الشباب المعتقلين اقتيدوا إلى مركز الشرطة "للتحقيق معهم"، في حادثة أثارت ردود فعل أطلقها ناشطون على شبكات التواصل الاجتماعي.

إلى ذلك، قال السكرتير العام لحزب المستقبل التركي كاني تورون على حسابه في تويتر، إن رفع علم كوردستان في تركيا "لا يعد جريمة"، مشيراً إلى أن إقليم كوردستان كيان دستوري.

وأضاف "عندما يزور مسؤولو إقليم كوردستان تركيا، يُرفع علم كوردستان، وتُلتقط صور له".

Kürdistan Bölge Yönetimi Irak’ın anayasal bir parçasıdır. Oradan yetkililer geldiğinde önünde fotoğraf çektirilen bayrak niye suç olsun? Nahçıvan bayrağı açıldığında provokasyon olmuyorsa burada da olmaz. Vatandaşlarımızın akrabaları kardeş topluluklardır. pic.twitter.com/OguDUR9Qhn — Dr. C. Kani Torun (@torunkani) September 26, 2022

وبعد أن أشار إلى أنه لا يمكن توقيف أي "مواطن تركي" على خلفية رفع علم كوردستان، تساءل تورون "لماذا لا يمكن رفع هذا العالم داخل تركيا؟"

إلى ذلك، نددت نقابة المحامين في ديار بكر بحادثة اعتقال الشبان، وأبلغت كوردستان 24 بأن رفع علم كوردستان لا يتنافى مع الدستور.

وسبق أن تلقى بعض الشبان اتصالات هاتفية تحثهم على مراجعة مركز الشرطة، فيما اُعتقل آخرون بعد مداهمة منازلهم، حسبما علمته كوردستان 24 من مصادر محلية.