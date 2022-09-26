أمن

قصف تركي عنيف يستهدف محيط ثاني أكبر مدن إقليم كوردستان

هذا أحدث قصف جوي تركي يستهدف مناطق حدودية وعرة
author_image Kurdistan24 اربیل
لم يتسن معرفة ما إذا كان القصف قد أوقع خسائر بشرية أو أضرار مادية - صورة: كوردستان 24
لم يتسن معرفة ما إذا كان القصف قد أوقع خسائر بشرية أو أضرار مادية - صورة: كوردستان 24
کوردستان إقليم كوردستان تركيا قصف

أربيل (كوردستان 24)- ذكرت السلطات المحلية في السليمانية اليوم الاثنين أن الطائرات الحربية التركية قصفت بعنف إحدى القرى الواقعة في قضاء ماوت الحدودي.

وهذا أحدث قصف جوي تركي يستهدف مناطق حدودية وعرة تقول أنقرة إن مسلحي حزب العمال الكوردستاني يتخذون منها منطلقاً لشن هجمات داخل الأراضي التركية.

وقال قائممقام القضاء كامران حسن في تصريح لكوردستان 24، إن المناطق المتاخمة لقرية كلالة تعرضت إلى قصف عنيف نفذته طائرات تركية حربية.

وأضاف أن الطائرات التركية شنت ضربتين جويتين على موقع يقع في محيط قرية كلالة، واستهدفت كذلك مناطق "باسكي قلي" و"كلاوه" و"كويره كاني" الحدودية.

وليس من الواضح بعد معرفة ما إذا كان القصف قد أوقع إصابات.

وغالباً ما يسفر القصف والهجمات المتبادلة بين الجيش التركي ومسلحي حزب العمال عن سقوط مدنيين يقطنون في القرى الجبلية النائية.

موضوعات ذات صلة
کوردستان

تركيا تعتقل شباناً بسبب رفع علم كوردستان.. وحزب "المستقبل" ينتقد بحدة
  3 ساعات
العراق

الحلبوسي يعلن أسباب قراره المفاجئ بالاستقالة: لم أناقشه مع أحد
  3 ساعات
العراق

مباشر | ملتقى الرافدين يدشن نسخته الرابعة تحت شعار "العالم يتغير"
  4 ساعات
See More
Kurdistan24 ©Copyright 2021
جميع الحقوق محفوظة
استمع إلى راديو كوردستان24
عبر الموجات التالية
حمّل تطبيق
كوردستان24
Eutelsat11677 H 5040
NileSat11354 V 27500
Hotbird11373 H 27500
100.7FM
SLEMANI   HALABJA
99.7FM
ERBIL   KIRKUK   DUHOK
App Store Google Play Galaxy Store Huawei Store
خریطة الموقع -  سیاسة الخصوصیة -  من نحن -  اتصل بنا -  الترددات والتطبيقات -  فرص عمل -  أرشيف