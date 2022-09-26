قصف تركي عنيف يستهدف محيط ثاني أكبر مدن إقليم كوردستان

أربيل (كوردستان 24)- ذكرت السلطات المحلية في السليمانية اليوم الاثنين أن الطائرات الحربية التركية قصفت بعنف إحدى القرى الواقعة في قضاء ماوت الحدودي.

وهذا أحدث قصف جوي تركي يستهدف مناطق حدودية وعرة تقول أنقرة إن مسلحي حزب العمال الكوردستاني يتخذون منها منطلقاً لشن هجمات داخل الأراضي التركية.

وقال قائممقام القضاء كامران حسن في تصريح لكوردستان 24، إن المناطق المتاخمة لقرية كلالة تعرضت إلى قصف عنيف نفذته طائرات تركية حربية.

وأضاف أن الطائرات التركية شنت ضربتين جويتين على موقع يقع في محيط قرية كلالة، واستهدفت كذلك مناطق "باسكي قلي" و"كلاوه" و"كويره كاني" الحدودية.

وليس من الواضح بعد معرفة ما إذا كان القصف قد أوقع إصابات.

وغالباً ما يسفر القصف والهجمات المتبادلة بين الجيش التركي ومسلحي حزب العمال عن سقوط مدنيين يقطنون في القرى الجبلية النائية.