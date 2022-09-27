سیاسة

رئيس حكومة إقليم كوردستان يضع الحجر الأساس لعدد من المشاريع في زاخو

author_image سوار أحمد
کوردستان مسرور بارزاني زاخو مشاريع خدمية

أربيل (كوردستان24)- من المقرر أن يقوم رئيس حكومة إقليم كوردستان مسرور بارزاني، اليوم الثلاثاء27 سبتمبر/أيلول 2022، بوضع الحجر الأساس لعدد من المشاريع في إدارة زاخو المستقلة.

وستبدأ مراسم وضع الحجر الأساس عند الساعة 10:30 صباحا، لمجموعة مشاريع بلغت تكلفتها الاجمالية 26 مليار دينار ونصف المليار.

والمشاريع هي: انشاء طريق أوتوستراد بين معبر إبراهيم الخليل وباشيكا، وكذلك انشاء طريق أوتوستراد الرئيسي في منطقة داركار، وكذلك أوتوستراد باتيفا.

وكذلك من ضمن المشاريع بناء مدرسة في حي أردوان بزاخو، وبناء مدرسة كذلك في قرية دشتمري، وتحديث سوق زاخو القديم.

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