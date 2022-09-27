الأردن بطلاُ في البطولة الرباعية على أرضه والعراق يحقق المركز الثالث

أربيل (كوردستان 24)- حقق منتخب الأردن لقب البطولة الرباعية الودية التي أقيمت على أرضه بعد فوزه على عمان (1-0) في المباراة النهائية التي جرت في ستاد عمان الدولي.

وأقيمت البطولة الرباعية الودية في الأردن خلال فترة التوقف الدولية الحالية، بمشاركة عمان والعراق وسوريا إلى جانب أصحاب الأرض.

جاء هدف المنتخب الأردني من خلال ضربة جزاء نفذها اللاعب إحسان حداد في الدقيقة 66 من عمر المباراة ليقود الأردن في الفوز على نظريه العماني.

من جانبه حقق المنتخب العراقي المركز الثالث بعد فوزه على منتخب سوريا بهدفٍ دون مقابل سجله اللاعب أيمن حسين في الدقيقة 26 من عمر المباراة.

يذكر أن كلاً من العراق وسلطنة عمان يستعدان للمشاركة في بطولة “خليجي 25” التي ستقام في مدينة البصرة العراقية في كانون الثاني المقبل.