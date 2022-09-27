صبري: الاتفاق مع "الإطار" سيكون وفقاً لحقوق إقليم كوردستان ولا اتفاق نهائي حول منصب الرئاسة

أربيل (كوردستان24)- أوضحت رئيسة كتلة الحزب الديمقراطي الكوردستاني في البرلمان العراقي، فيان صبري، أن "الديمقراطي الكوردستاني"، مستعد للمشاركة ضمن أي تحالف يخدم شعب كوردستان ويحفظ حقوقه، مشيرة الى انه لم يتوصل الحزبان الكورديان الرئيسيان حتى الآن الى اتفاق نهائي بشأن منصب رئاسة الجمهورية.

وعلى هامش مشاركتها في الملتقى الرابع لمركز الرافدين في بغداد، والذي ترعاه قناة كوردستان24 الفضائية، أكدت صبري أن مشاركة الحزب الديمقراطي في جلسات مجلس النواب العراقي لاختيار رئيس الجمهورية وتشكيل الحكومة، "ستكون على أساس حقوقه الدستورية".

في سياقٍ متصل، لفتت رئيسة كتلة الحزب الديمقراطي إلى أن الاتفاق مع الإطار التنسيقي "سيكون على أساس التفاهم حول القضايا السياسية العامة في العراق، وحقوق إقليم كوردستان، كالموازنة، البيشمركه وكركوك والمناطق المتنازع عليها، وتفعيل الدستور".

وكان المتحدث باسم الحزب الديمقراطي الكوردستاني، محمود محمد، قال في مؤتمرٍ صحفي: "إن الحزب الديمقراطي والاتحاد الوطني الكوردستانيين، ما زالا في مرحلة المباحثات، وحتى الآن لم يتوصلا لاتفاقٍ نهائي حول مرشحٍ مشترك لمنصب رئيس الجمهورية العراقية".