مسيّرة إيرانية تقصف قريةً على حدود جومان في أربيل

أربيل (كوردستان24)- قصفت مسيّرة إيرانية، اليوم الثلاثاء، قرية (مێرگە) على حدود قضاء جومان التابعة لمحافظة أربيل بإقليم كوردستان.

وقال مراسل كوردستان24، تيفور محمد، إن الجيش الإيراني قصف بواسطة مسيّرة (طائرة دون طيار) قرية (مێرگە) على حدود قضاء جومان، بمنطقة (بالاكايتي)، دون ورود أنباءٍ عن وقوع ضحايا.

إلى ذلك، أكد مراسل كوردستان24، أن في وقتٍ سابق، بدأت المدفعية الإيرانية بقصف مرتفعات جبال بربزين، صقر، ومراعي هورني، بربزين، وقرى بنبريز، بنرشكين، باني وبارجيفه، على تخوم ناحية سيدكان.

وكان الحرس الثوري الإيراني قد أعلن في وقتٍ سابق مسؤوليته عن الهجوم المدفعي الذي استهدف مناطق حدودية داخل إقليم كوردستان، تقول السلطات الإيرانية إنها تشكّل نقطة تمركز لمعارضين كورد للجمهورية الإسلامية.