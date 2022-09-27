عدد إصابات الكوليرا "المؤكدة" في مناطق الإدارة الذاتية يرتفع الى 105

أربيل (كوردستان24)- قالت الإدارة الذاتية لشمال وشرق سوريا اليوم الثلاثاء، إن عدد الإصابات المؤكدة لمرض الكوليرا في مناطق الإدارة، ارتفع الى 150 إصابة.

وقال الرئيس المشترك لهيئة الصحة، جوان مصطفى، لوسائل اعلام مقربة من الإدارة، ان عدد الإصابات المؤكّدة بالكوليرا ارتفع إلى 105 حالات في عموم المناطق، حتى الآن.

واكد انه تم تسجيل أكثر من 5365 حالة، يشتبه بإصابتها بمرض الكوليرا.

وأفادت الهيئة في مؤتمرٍ صحفي الأسبوع الماضي، أنّ عدد حالات الاشتباه بالكوليرا؛ بلغت 2867، والحالات المُثبتة 78 حالة، والوفيّات 16 حالة، مؤكدة انه تم تسجيل 17 حالة وفاة بالكوليرا حتى الآن.