سیاسة

"السيادة" يعلن عدم تصويته لصالح استقالة الحلبوسي

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العراق تحالف السيادة محمد الحلبوسي التصويت

أربيل (كوردستان24)- أكّد تحالف السيادة، أكبر تحالف سياسي عراقي سُنّي، أنه "لن يصوّت لصالح استقالة رئيس مجلس النواب العراقي محمد الحلبوسي، خلال الجلسة المقررة عقدها يوم غدٍ الأربعاء.

وقال يحيى محمدي القيادي في تحالف السيادة ورئيس لجنة التخطيط والمتابعة في البرلمان العراقي، خلال تصريحٍ صحفي: "بسبب قدرات الحلبوسي في العمل السياسي، ودوره الكبير في إعادة الإعمار، لن نصوّت على قرار استقالته، ونرغب ببقائه في منصبه".

تحالف السيادة الذي يتكوّن من تحالفي تقدم بزعامة محمد الحلبوسي، وعزم بزعامة خميس الخنجر، يملك 63 مقعداً في البرلمان العراقي.

ويؤكّد الحلبوسي أن قرار استقالته من رئاسة البرلمان "كانت تراوده مع مجلس النواب الجديد"، مشيراً إلى أنه "لم يناقش القرار مع زعماء الكتل السياسية".

ومن المقّرّر أن تتضمن أعمال الجلسة المقبلة للبرلمان العراقي، التصويت على استقالة الحلبوسي من منصبه وانتخاب النائب الأول لرئيس المجلس".

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