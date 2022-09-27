رغم 10 سنوات من غيابه عن الحفلات.. فنانٌ كوردي يطل قريباً على جمهوره في أربيل

أربيل (كوردستان24)- من المقرّر أن يطل الفنان الكوردي، فرهاد زيرك، من جديد على جمهوره في مدينة أربيل، بعد نحو 10 سنوات من غيابه عن المهرجانات وعدم مشاركته في الحفلات الفنية.

فبرعاية محافظ أربيل،ستحتضن حديقة شانادار في الـ 13 من اكتوبر تشرين أول القادم، حفلةً فنية وموسيقية للفنان، فرهاد زيرك، برعايةٍ إعلامية من فضائية كوردستان24.

وفي السادس من أغسطس آب الماضي، انتشر مقطع فيديو على مواقع التواصل الاجتماعي يظهر فيه محافظ أربيل، أوميد خوشناو، برفقة الفنان فرهاد زيرك، يعرض عليه إحياء حفلةٍ في المدينة، والأخير يوافق على طلبه.

فرهاد علي طه، المعروف باسم فرهاد زيرك، وُلِد عام 1961 بمدينة أربيل، وترعرع فيها، وبحسب قوله، فقد تأثر بالفنان حسن زيرك، بدأ الغناء عام 1977، ويتمتع بشهرةٍ واسعة في إقليم كوردستان.

وخلال 10 سنوات الماضية، لم يظهر كثيراً في المهرجانات والحفلات الفنية، لذلك ستكون حفلة أربيل فرصة يلتقي فيها زيرك بمعجبيه.