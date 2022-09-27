بحضور مسرور بارزاني.. دهوك تطلق معرضها السياحي الدولي بنسخته الثانية

أربيل (كوردستان 24)- انطلقت في محافظة دهوك اليوم الثلاثاء أعمال المعرض السياحي الدولي بنسخته الثانية بحضور رئيس حكومة إقليم كوردستان مسرور بارزاني.

وتشارك نحو 150 شركة من 15 دولة في المعرض- الذي يستمر على مدى ثلاثة أيام- في إطار خطط حكومية هادفة لتعزيز القطاع السياحي في الإقليم.

وتزخر دهوك بعدد كبير من المواقع الأثرية والسياحية، وتستقطب سنوياً مئات الآلاف من السائحين من شتى البلدان.

وحضر رئيس حكومة إقليم كوردستان مراسم تدشين الدورة الثانية للمعرض، في ثالث نشاط له بعد وضع الحجر الأساس لستة مشاريع إستراتيجية في إدارة زاخو المستقلة، واجتماعه مع عدد من المستثمرين وأصحاب الأعمال في المنطقة الحدودية.