رئيس حكومة كوردستان: نيل رضا المواطنين معيار رئيسي لنجاح أي مسؤول

أربيل (كوردستان 24)- اجتمع رئيس حكومة إقليم كوردستان مسرور بارزاني في إطار زيارته إلى مدينة زاخو، اليوم الثلاثاء 27 أيلول (سبتمبر) 2022، مع المسؤولين الحكوميين ضمن حدود إدارة زاخو المستقلة.

وفي مستهل الاجتماع، أثنى رئيس الحكومة على مشرف الإدارة وباقي المسؤولين في المنطقة على جهودهم ومساعيهم المبذولة في أداء مهامهم بنجاح، وذلك بمناسبة مرور عام على إعلان زاخو إدارة مستقلة، مشيراً إلى أن حكومة إقليم كوردستان نفذّت العديد من المشاريع الخدمية الحيوية في مدينة زاخو وضمن الحدود الإدارية للمنطقة، وقد دخل بعضها حيّز التشغيل.

وقال: "لقد قدم أهالي زاخو تضحيات كبيرة، وأدّوا دوراً مهماً في مسيرة نضال شعب كوردستان، ويستحقون منّا أن نقدم إليهم أفضل الخدمات".

ووجّه رئيس الحكومة مسؤولي المنطقة، ببذل أقصى جهودهم لتقديم كل ما يليق بالمواطنين من خدمات، وجددنا التأكيد على أن نيل رضا المواطنين يمثل معياراً رئيسياً لنجاح أي مسؤول.