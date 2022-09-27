سیاسة

بالفيديو | الخزعلي يطالب فرنسا بـ"اعتذار" بعد مكالمة لماكرون بشأن الكاظمي

قال الخزعلي إن ماكرون "طلب" من القادة العراقيين، بحكم علاقته الشخصية معهم، دعم مصطفى الكاظمي لشغل ولاية ثانية
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الأمين العام لحركة عصائب أهل الحق قيس الخزعلي
الأمين العام لحركة عصائب أهل الحق قيس الخزعلي
کوردستان العراق الخزعلي فرنسا

أربيل (كوردستان 24)- اتهم الأمين العام لحركة عصائب أهل الحق قيس الخزعلي اليوم الثلاثاء فرنسا بـ"التدخل السافر" في الشأن العراقي، مطالباً إياها بتقديم "اعتذار".

وقال الخزعلي خلال مشاركته في ملتقى الرافدين المنعقد ببغداد، إن الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون أجرى قبل نحو يومين اتصالات هاتفية مع قادة عراقيين، وحثهم على دعم اسم معين لشغل منصب رئيس الوزراء.

وأضاف "هذا تدخل سافر ومرفوض.. وهذا عدم احترام للقوى السياسية... صاحبة الحق الدستوري والقانوني الآن في تشكيل الحكومة".

والخزعلي أحد قادة الإطار التنسيقي الذي يتجه لتشكيل حكومة تستثني التيار الصدري بعد اعتزال زعيمه مقتدى الصدر العمل السياسي.

وتابع "على الرئاسة الفرنسية أن تقدم اعتذاراً أو أن توضح (موقفها)، وإلّا ستكون هناك تداعيات في مستقبل العلاقة بعد تشكيل القادمة".

وقال الخزعلي إن ماكرون "طلب" من القادة العراقيين، بحكم علاقته الشخصية معهم، دعم مصطفى الكاظمي لشغل ولاية ثانية بمنصب رئاسة الوزراء.

ولم يشر الخزعلي إلى اسم الكاظمي صراحة، لكنه ألمح إلى ذلك في معرض إجابته على سؤال للمحاور قائلاً إنه يقصد شخصية "منتهية ولايته".

ويتولى الكاظمي حكومة تصريف الأعمال في ظل أزمة سياسية خانقة أخفقت القوى السياسية فيها من تشكيل الحكومة رغم مضي نحو عام على الانتخابات التشريعية.

ولم يرد بعد أي تعليق فرنسي على تصريحات الخزعلي التي أطلقها في اليوم الثاني من أعمال ملتقى الرافدين برعاية إعلامية من قناة كوردستان 24.

 

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