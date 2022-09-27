اقتصاد

رئيس حكومة إقليم كوردستان يزور المزارع المثالي في محافظة دهوك

أصناف عديدة من المحاصيل الزراعية ستصل إلى الأسواق الخارجية ابتداءً من العام المقبل
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رئيس حكومة إقليم كوردستان يزور المزارع المثالي في محافظة دهوك
رئيس حكومة إقليم كوردستان يزور المزارع المثالي في محافظة دهوك
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أربيل (كوردستان 24)- زار رئيس حكومة إقليم كوردستان مسرور بارزاني، اليوم الثلاثاء، المزارع محمد سليم بربهاري في قرية بربهار بمحافظة دهوك، والذي يعد أحد المزارعين المثاليين والنموذجيين في المنطقة، ووجّه قبل يومين مناشدة إلى جناب الرئيس بارزاني لتقديم مزيد من الدعم والإسناد للمزارعين والفلاحين.

وبعد تفقده كروم العنب والبستان والمحاصيل الزراعية، واستماعه إلى اهتمامات المزارع المثالي وملاحظاته ومقترحاته عن قرب، جدد رئيس الحكومة التأكيد على الاهتمام الكبير الذي توليه حكومة إقليم كوردستان بالنسبة للقطاع الزراعي والمنتجات المحلية، فضلاً عن دعم مزارعي كوردستان وفلاحيها بشتى الوسائل.

وأشار إلى أن حكومة إقليم كوردستان، وتحقيقاً لهذا الهدف، عملت على إيجاد أسواق خارجية لتصدير المنتجات المحلية الكوردستانية، وقد اتخذت خطوات عملية بهذا الصدد، ومنها تصدير البطاطا وغيرها من المحاصيل، فيما يجري العمل على تصدير محصول الرمان إلى الخارج قريباً.

وأضاف رئيس الحكومة أن أصنافاً عديدة من المحاصيل الزراعية ستصل إلى الأسواق الخارجية ابتداءً من العام المقبل.

كذلك أشار إلى أن حكومة إقليم كوردستان تعتزم إرساء أساس متين للصناعات الزراعية في إقليم كوردستان، من أجل تعزيز القطاع الزراعي وحماية المحاصيل المحلية وخلق مزيد من فرص العمل.

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