العاهل السعودي يعين ولي العهد الأمير محمد بن سلمان رئيسا لمجلس الوزراء

أربيل (كوردستان24)- أصدر العاهل السعودي الملك سلمان بن عبد العزيز ثلاثة أوامر ملكية، الثلاثاء، تضمنت تعيين ولي العهد الأمير محمد بن سلمان رئيسا لمجلس الوزراء بدلا منه، وإجراء تعديل وزاري أبقى على وزيري الخارجية والنفط في منصبيهما.

ونص الأمر الملكي الذي نشرته وكالة الأنباء السعودية الحكومية بأن "تكون جلسات مجلس الوزراء التي نحضرها برئاستنا"، ما يعني أن الملك الثمانيني سيترأس الجلسات التي يشارك فيها رغم تعيين نجله الشاب (37 عاما) في منصبه.

وعادة ما يكون الملك في السعودية رئيسا للوزراء ويبقى في منصبه هذا حتى وفاته.

وتضمنت الأوامر الملكية أيضا تعيين الأمير خالد بن سلمان بن عبد العزيز وزيرا للدفاع بعدما كان نائبا للوزير. وكان ولي العهد وزيرا للدفاع منذ بداية العام 2014.

ووفقا لوكالة الأنباء السعودية الرسمية احتفظ الأمير عبد العزيز بن سلمان بمنصب وزير الطاقة والأمير فيصل بن فرحان بمنصب وزير الخارجية ومحمد الجدعان بمنصب وزير المالية وخالد الفالح بمنصب وزير الاستثمار.

وسعت المملكة منذ سنوات إلى تفنيد التكهنات بشأن صحة الملك سلمان البالغ من العمر 86 عاما، والذي يحكم أكبر دولة مصدرة للنفط في العالم منذ 2015. وفي عام 2017، نفت تقارير وتكهنات بأن الملك يخطط للتنازل عن العرش لصالح نجله.

وتم إدخال الملك سلمان إلى المستشفى مرتين حتى الآن هذا العام، كان آخرها لمدة أسبوع في أيار/مايو، وفقا لوسائل الإعلام الحكومية.

وكان من المتوقع أن يُبقي العاهل السعودي بلاده على مسارها المحافظ الثابت عندما وصل إلى السلطة، لكنه عوضا عن ذلك أحدث تغييرا كبيرا في المملكة وفتح باب السلطة أمام جيل شاب من اسرة آل سعود.