لليوم الخامس.. المدفعية الإيرانية تواصل قصفها لمناطق حدودية في كوردستان

أربيل (كوردستان24)- لليوم الخامس على التوالي، تواصل مدفعية الحرس الثوري الإيراني اليوم الاربعاء، قصفها لعدد من المناطق الحدودية المتاخمة لمحافظة أربيل في إقليم كوردستان.

وقال مراسل كوردستان 24، تيفور محمد، ان المدفعية الإيرانية عاودت القصف منذ الساعة 7:20 من صباح اليوم، على سفوح جبال بربزين وسقر ومراعي هورني في بلدة برادوست بمحافظة أربيل.

ويقول الحرس الثوري إن القصف يستهدف مقرات للمعارضة الكوردية الإيرانية التي تتخذ من المناطق الحدودية منطلقاً "لتأجيج" الاضطرابات التي تفجرت بعد وفاة الشابة مهسا أميني خلال احتجازها من قبل شرطة الأخلاق، وهو ما أشعل موجة مظاهرات غاضبة.