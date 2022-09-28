ايران تستهدف ثلاثة مقرات لأحزاب كوردية معارضة لها

أربيل (كوردستان24)- استهدفت ايران مقرات ثلاثة أحزاب كوردية معارضة لها بمسيرات مفخخة في قضاء كوية وناحية التون كوبري وقرية سركويزلة التابعة لمحافظة السليمانية.

وذكرت مصادر لكوردستان24 "ان عدداً من المسيرات المفخخة الإيرانية استهدفت مقر حزب كوملة في قضاء كوية التابع لمحافظة أربيل".

وأضاف المصدر "ان عدداً اخر من المسيرات المفخخة استهدفت مقر حزب كوملة الكوردي المعارض لإيران في قرية سركويزلة التابعة لمحافظة السليمانية".

وفي اتصال هاتفي ذكر قيادي عسكري في حزب الحرية الكوردستاني لـ كوردستان24 "ان مسيرات مفخخة استهدفت مقر حزب الحرية الكوردستاني في ناحية التون كوبري التابعة لمحافظة كركوك".

وأضاف القيادي العسكري "ان القصف اسفر عن خسائر مادية كبيرة وبشرية".