مسرور بارزاني: نسعى لتأمين منازل لكافة عوائل الشهداء في كوردستان

أربيل (كوردستان 24)- أكد رئيس حكومة إقليم كوردستان مسرور بارزاني اليوم الأربعاء 28 أيلول سبتمبر 2022، أن حكومة الإقليم ستسعى لتأمين منازل لكافة عوائل الشهداء في جميع أنحاء كوردستان.

وجاءت تصريحات مسرور بارزاني أثناء مشاركته في مراسم توزيع 420 وحدة سكنية على عددٍ من عوائل وذوي الشهداء في مدينة دهوك من قبل مؤسسة بارزاني الخيرية.

وقال مسرور بارزاني "سنحاول أن تملك جميع عوائل الشهداء بيوتهم الخاصة مستقبلاً ليس في دهوك فقط بل في كافة مدن وبلدات كوردستان"، مؤكداً أن "هدفنا يتمثل بعدم بقاء أي من ذوي الشهداء في بيوتٍ مستأجرة".

وأكد مسرور بارزاني، أن "ملا مصطفى بارزاني قضى حياته كلها في خدمة شعبه"، مشيراً إلى أنه "كوفاءٍ لعوائل الشهداء وذوي الدخل المحدود وبعد استشارة الرئيس مسعود بارزاني أسسنا مؤسسة بارزاني الخيرية".

وأضاف رئيس الحكومة أن "مؤسسة بارزاني الخيرية أصبحت محلاً للثقة في كوردستان والعراق والعالم"، لافتاً أن "مؤسسة بارزاني الخيرية مدعومة من قبل عدد من المنظمات الدولية".

وتابع "رغم الظلم الذي تعرض له الشعب الكوردي، فإن مؤسسة بارزاني الخيرية قدمت يد العون وما تزال إلى الأشخاص المنكوبين في كل مكان تستطيع الوصول إليه".

وأشار إلى أنه "رغم وضع العقبات أمامها، فإن مؤسسة بارزاني الخيرية منظمة غير سياسية ولا تفرق بين أحد عند تقديم يد العون لهم".

وتعتبر مؤسسة بارزاني الخيرية من أكثر المنظمات الانسانية غير الحكومية نشاطاً في كوردستان والتي تقدم في كثير من الأحيان قدراً كبيراً من المساعدات للنازحين واللاجئين.

تأسست المنظمة عام 2005 وتسعى جاهدة لتكريم الميراث العظيم لملا مصطفى بارزاني، زعيم حركة التحرر الكوردية والمؤثر في الأمة الكوردية المعاصرة.