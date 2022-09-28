إصابة مراسل كوردستان 24 جراء القصف الإيراني في آلتون كوبري

أربيل (كوردستان24)- أصيب مراسل كوردستان 24 سوران كامران، اثناء تغطية القصف الإيراني على مقرات لأحزاب كوردية في ناحية آلتون كوبري.

وتعرّضت مقرات ثلاثة أحزابٍ كوردية إيرانية في إقليم كوردستان، الأربعاء، لقصفٍ بالصواريخ ومسيّراتٍ مفخخة إيرانية، أسفرت عن وقوع ضحايا.

عمليات القصف استهدفت مقر الحزب الديمقراطي الكوردستاني إيران (ب.د.ك.أ) في قضاء كويسنجق بأربيل، كما استهدفت مسيّرات مفخخة مقر حزب كوملة الكوردي المعارض لإيران في قرية زركويزلة التابعة لمحافظة السليمانية.

في وقتٍ تعرض مقر حزب الحرية الكوردستاني في ناحية التون كوبري التابعة لمحافظة كركوك، لقصفٍ مماثل.