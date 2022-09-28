حكومة كوردستان تندد بالقصف الإيراني وتؤكد: يجب وقف هذه الاعتداءات

أربيل (كوردستان 24)- اعتبرت حكومة إقليم كوردستان اليوم الأربعاء 28 أيلول سبتمبر 2022، أن الهجمات الإيرانية التي نفذتها على مناطق في إقليم كوردستان، موقف غير صحيح، وحرفٌ لمسار الأحداث وقد أثار استغرابنا.

جاء ذلك في بيان نشرته رئاسة حكومة إقليم كوردستان بعد قصفٍ بصواريخ وطائراتٍ مسيّرة من قبل الحرس الثوري الإيراني على مواقع تابعة للأحزاب الكوردية المعارضة.

وجاء في البيان، "ندين بشدة الخروقات والانتهاكات المتكررة لسيادة أراضي إقليم كوردستان".

وأكد أن "القصف الذي نفذته الجمهورية الإسلامية الإيرانية على مقرات المعارضة وتحت أي ذريعة هو موقف غير صحيح وحرفٌ لمسار الأحداث وأثار استغرابنا".

وشدد البيان على "أننا نستنكر هذه الأشكال من الاعتداءات المستمرة على أراضينا والتي يقع بسببها ضحايا مدنيون"، مشيراً إلى أنه "يجب وقف هذه الاعتداءات".