النواب العراقي يُجدّد الثقة بالحلبوسي و3 نواب يتنافسون على منصب النائب الأول

أربيل (كوردستان24)- جدّد مجلس النواب العراقي في جلسته المنعقدة اليوم الأربعاء، الثقة بمحمد الحلبوسي الذي قدّم في وقتٍ سابق استقالته من منصبه لرئاسة المجلس.

ومن أصل 329 نائباً في البرلمان، صوّت 235 على قرار استقالة الحلبوسي، وافق منهم 13 نائباً، بينما رفض 222 نائباً.

في وقتٍ رشّح ثلاثة نواب أنفسهم لمنصب النائب الأول لرئيس المجلس، هم: محسن المندلاوي، ياسر هاشم الحسيني وباسم الخشان.

ورفض 11 نائباً مستقلاً حضور جلسة البرلمان، "لإعطاء الفرصة لتشكيل حكومة مستقلة قوية بعيدة عن قيادة البلد إلى بر الأمان والشروع بتغيير حقيقي"، وفق بيانٍ لهم.

كذلك أكّد تحالف السيادة، أكبر تحالف سياسي عراقي سُنّي، أنه "لن يصوّت لصالح استقالة رئيس مجلس النواب العراقي محمد الحلبوسي.

بينما أبدى رئيس تيار الحكمة، عمار الحكيم، رفضه لقرار الحلبوسي، واعتبر استقالته من رئاسة البرلمان "غير مقبولة ولا تخدم وضع البلاد الحالي".