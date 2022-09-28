صحة وبیئة

صحة كوردستان تكشف الحصيلة النهائية للقصف الإيراني على عدة مناطق في الإقليم

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أربيل (كوردستان24)- أكدت وزارة الصحة في إقليم كوردستان، اليوم الأربعاء، استشهاد 9 أشخاص وإصابة 32 آخرين في حصيلةٍ نهائية لضحايا القصف الإيراني على مناطق في مدينتي أربيل والسليمانية.

وزير الصحة، سامان البرزنجي، ذكر في تصريحٍ صحفي أن القصف الإيراني على مناطق في الإقليم "أسفر عن سقوط 9 شهداء و32 جريحاً".

وتعرّضت مقرات ثلاثة أحزابٍ كوردية إيرانية معارضة لقصفٍ عنيف من جانب مسيّراتٍ مفخخة، صباح اليوم الأربعاء، داخل إقليم كوردستان.

وطال القصف مقر الحزب الديمقراطي الكوردستاني الإيراني في ناحية كويسنجق بأربيل، كذلك استهدف الهجوم مقر حزب كوملة الكوردي المعارض لإيران في قرية زركويزلة التابعة لمحافظة السليمانية، ومقر حزب الحرية الكوردستاني في ناحية التون كوبري التابعة لمحافظة كركوك.

وكان الحرس الثوري الإيراني تبنّى الهجوم الذي بدأ عند الساعة 10.30 بالتوقيت المحلي، مؤكّداً أنه استخدم الصواريخ الدقيقة والطائرات المسيّرة الهجومية الانتحارية في عمليات القصف التي تسببت باستشهاد وإصابة عدد من المدنيين.

ويقول الحرس الثوري، إنه يستهدف مقرات ما أسماها بـ "التنظيمات الإرهابية" داخل إقليم كوردستان.

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