أمن

سبعة جرحى في هجوم صاروخي استهدف "الخضراء" تزامناً مع جلسة برلمانية

الهجوم وقع في الساعة 03:30 بالتوقيت المحلي.
author_image Kurdistan24 اربیل
صورة أرشيفية
صورة أرشيفية
العراق العراق البرلمان العراقي المنطقة الخضراء

أربيل (كوردستان 24)- أُصيب سبعة من أفراد الأمن بجروح الأربعاء إثر قصف صاروخي استهدف المنطقة الخضراء في بغداد، تزامناً مع انعقاد الجلسة الأولى للبرلمان منذ نحو شهرين.

وقال مصدر أمني لكوردستان 24، إن المنطقة الخضراء تعرضت إلى هجوم بثلاث قذائف صاروخية، اثنتان منها سقطتا قرب مبنى البرلمان العراقي.

ووقع الهجوم على الرغم من الإجراءات المشددة التي فرضتها قوات الأمن مع انعقاد جلسة البرلمان بعد أزمة عطلّت الحياة السياسية في العراق.

هذا وذكرت خلية الإعلام الأمني، وهي منفذ إعلامي تابع للقوات العراقية، أن القذيفة الثالثة سقطت قرب حاجز تفتيش، مما أدى إلى سقوط سبعة مصابين بينهم ضابط وعدد من عناصر الأمن.

وأفاد مراسلنا أن الهجوم وقع في الساعة 03:30 بالتوقيت المحلي. وألحق الهجوم، الذي نفذ بصواريخ من طراز كاتيوشا، أضراراً بعدد من السيارات وأحد المباني.

موضوعات ذات صلة
کوردستان

واشنطن تدين الهجمات الإيرانية "الوقحة" على كوردستان
  31 دقائق
کوردستان

رئاسة كوردستان تدين القصف الإيراني وتطالب بغداد بتحرك لحماية السيادة
  1 ساعة
کوردستان

مقر البارزاني: الاعتداءات الإيرانية لن تحل المشاكل بل تزعزع الاستقرار
  1 ساعة
See More
Kurdistan24 ©Copyright 2021
جميع الحقوق محفوظة
استمع إلى راديو كوردستان24
عبر الموجات التالية
حمّل تطبيق
كوردستان24
Eutelsat11677 H 5040
NileSat11354 V 27500
Hotbird11373 H 27500
100.7FM
SLEMANI   HALABJA
99.7FM
ERBIL   KIRKUK   DUHOK
App Store Google Play Galaxy Store Huawei Store
خریطة الموقع -  سیاسة الخصوصیة -  من نحن -  اتصل بنا -  الترددات والتطبيقات -  فرص عمل -  أرشيف