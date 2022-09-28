سبعة جرحى في هجوم صاروخي استهدف "الخضراء" تزامناً مع جلسة برلمانية

أربيل (كوردستان 24)- أُصيب سبعة من أفراد الأمن بجروح الأربعاء إثر قصف صاروخي استهدف المنطقة الخضراء في بغداد، تزامناً مع انعقاد الجلسة الأولى للبرلمان منذ نحو شهرين.

وقال مصدر أمني لكوردستان 24، إن المنطقة الخضراء تعرضت إلى هجوم بثلاث قذائف صاروخية، اثنتان منها سقطتا قرب مبنى البرلمان العراقي.

ووقع الهجوم على الرغم من الإجراءات المشددة التي فرضتها قوات الأمن مع انعقاد جلسة البرلمان بعد أزمة عطلّت الحياة السياسية في العراق.

هذا وذكرت خلية الإعلام الأمني، وهي منفذ إعلامي تابع للقوات العراقية، أن القذيفة الثالثة سقطت قرب حاجز تفتيش، مما أدى إلى سقوط سبعة مصابين بينهم ضابط وعدد من عناصر الأمن.

وأفاد مراسلنا أن الهجوم وقع في الساعة 03:30 بالتوقيت المحلي. وألحق الهجوم، الذي نفذ بصواريخ من طراز كاتيوشا، أضراراً بعدد من السيارات وأحد المباني.