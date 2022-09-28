سیاسة

مقر البارزاني: الاعتداءات الإيرانية لن تحل المشاكل بل تزعزع الاستقرار

"ندين هذه الاعتداءات والقصف المستمر على أرض الإقليم حيث تسببت بقتل أناس أبرياء مدنيين من ونساء وأطفال"
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کوردستان العراق إيران قصف

أربيل (كوردستان 24)- قال مقر البارزاني اليوم الأربعاء إن الاعتداءات الإيرانية المتكررة على إقليم كوردستان لن تحل المشاكل بل تزعزع الاستقرار، داعياً في الوقت نفسه إلى عدم استخدام أراضي الإقليم ساحة لتصفية الصراعات الداخلية للدول المجاورة.

وفي وقت سابق من اليوم، قصف الحرس الثوري الإيراني بصواريخ وطائرات مسيّرة مواقع للمعارضة الكوردية الإيرانية في عمق أراضي الإقليم، مما أودى بحياة تسعة أشخاص وإصابة 32 شخصاً، وفق آخر إحصائية أكدها وزير صحة الإقليم سامان برزنجي.

وقال مقر البارزاني في بيان تلقت كوردستان 24 نسخة منه "ما زال استهداف إقليم كوردستان مستمراً بصواريخ القوات الإيرانية".

وتابع "وإذ ندين هذه الاعتداءات والقصف المستمر على أرض الإقليم مما تسبب بقتل أناس أبرياء مدنيين من نساء وأطفال، نؤكد بأن ما حصل هو جريمة وانتهاك صريح لمبادئ حسن الجوار والصداقة والسيادة، ولا مبرر لها وتتعارض مع مصالح إقليم كوردستان واستقراره".

وأضاف المقر أن هذه "الاعتداءات والهجمات الصاروخية المستمرة لن تحل المشاكل ولا يمكن اللجوء لهذه التصرفات التي لا تنتج سوى الإجرام وحالة من عدم الاستقرار".

ودعا مقر البارزاني إلى "إيقاف فوري لهذه الهجمات والتفجيرات وعدم استغلال أراضي إقليم كوردستان ساحة لتصفية الحسابات والمشاكل والصراعات الداخلية للدول المجاورة".

وشنت إيران هجماتها، بعد أن اتهمت معارضيها الكورد بالضلوع في الاضطرابات التي اندلعت هذا الشهر في البلاد بسبب وفاة الشابة مهسا أميني (22 عاما) بعد احتجازها من قبل الشرطة.

واعتقلت شرطة الأخلاق، أميني وهي من مدينة سقز في كوردستان إيران، في 13 من الشهر الجاري بسبب ارتدائها "ملابس غير لائقة".

وتوفيت أميني بعد ذلك بثلاثة أيام في مستشفى إثر دخولها في غيبوبة لتشعل أكبر احتجاجات للمعارضة في شوارع الجمهورية الإسلامية.

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