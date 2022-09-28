واشنطن تدين الهجمات الإيرانية "الوقحة" على كوردستان

أربيل (كوردستان 24)- نددت الولايات المتحدة بشدة الأربعاء بالضربات الإيرانية في إقليم كوردستان، محذّرة طهران من شن مزيد من الهجمات داخل الإقليم.

وقالت وزارة الخارجية في بيان تلقته كوردستان 24 إن الهجوم الذي نفذته إيران بالصواريخ الباليستية والطائرات المسيّرة "انتهاك غير مبرر لسيادة العراق ووحدة أراضيه".

وتابعت "نقف إلى جانب الشعب والحكومة العراقيَين في وجه هذه الهجمات الوقحة على سيادتهما".

وأضافت الخارجية أنه "علاوة على ذلك، نستنكر كذلك التعليقات الصادرة عن الحكومة الإيرانية والتي تهدد بشن هجمات أخرى على العراق".

وأطلق الحرس الثوري الإيراني صواريخ وطائرات مسيرة على مواقع عديدة في إقليم كوردستان، مما أودى بحياة تسعة أشخاص وإصابة العشرات بجروح. وتقول طهران إن ضرباتها استهدفت مواقع تتمركز فيها المعارضة الكوردية الإيرانية داخل إقليم كوردستان.