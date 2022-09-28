بريطانيا تتهم طهران بـ"زعزعة الاستقرار" بعد قصف "عشوائي" على كوردستان

أربيل (كوردستان 24)- نددت المملكة المتحدة اليوم الأربعاء بقصف إيران لإقليم كوردستان، مطالبة الجمهورية الإسلامية بـ"وقف قصفها العشوائي على المدن الكوردية".

وقالت وزارة الخارجية البريطانية في بيان تلقت كوردستان 24 نسخة منه إن "هذه الهجمات تشكل انتهاكاً لسيادة أراضي العراق وسلامة أراضيه، وهي مرفوضة تماماً".

وأضافت أن الهجمات الإيرانية تمثل "نمطاً متكرراً للنشاط المزعزع للاستقرار في المنطقة".

وجاء في البيان "يجب على إيران أن تكف عن قصفها العشوائي للمدن الكوردية الذي أدى إلى إزهاق أرواح الأبرياء وإلحاق أضرار بالبنى التحتية المدنية".

وأكدت الخارجية البريطانية وقوفها حكومة إقليم كوردستان في إدانة هذه الهجمات، وقالت "سنواصل دعم سيادة العراق وأمنه، وبضمنه إقليم كوردستان".