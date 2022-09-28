مؤسسة كوردستان24 توقع اتفاقية تعاون نوعية مع معهد الجزيرة للإعلام

أربيل (كوردستان 24)- وقّعت مؤسسة كوردستان24 للأبحاث والإعلام ومعهد الجزيرة للإعلام، اتفاقية تعاون في مجال الاستشارات الإعلامية.

ورحب المدير العام لمؤسسة كوردستان24 أحمد الزاويتي بهذه الاتفاقية، وأشار إلى أنها ستكون ذات أثر إيجابي في مجال رفع الكفاءات العاملة في القناة.

ووصف الزاويتي الاتفاقية بأنها نوعية مع مؤسسة رائدة كشبكة الجزيرة الإعلامية ممثلة في معهد الجزيرة للإعلام، معبراً عن ترحيبه بفكرة إقامة دورات مشتركة في العراق.

هذا ووصفت مديرة معهد الجزيرة للإعلام إيمان العامري الاتفاقية، التي تم توقيعها أمس الثلاثاء في مقر المعهد بالعاصمة القطرية الدوحة، بأنها خطوة إيجابية تصبّ في مبادرة تعزيز الشراكات والاتفاقات الدولية.

كما قالت إن المعهد سيقدم خدماته الاستشارية للقناة في مقرها بأربيل في كوردستان العراق، والدورات التي من شأنها تعزيز الكادر البشري بالمحطة.

يشار إلى أن هذه الاتفاقيات تدخل ضمن شراكات أقامها معهد الجزيرة مؤخراً مع مؤسسات إعلامية وغير إعلامية على الصعيدين المحلي والدولي.