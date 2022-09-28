بيان صادر عن مؤسسة كوردستان24 للأبحاث والإعلام

أربيل (كوردستان 24)- أصدرت مؤسسة كوردستان24 للأبحاث والإعلام اليوم الأربعاء، بياناً بشأن إصابة مراسلها سوران كامران خلال تغطيته لحظات القصف الإيراني في آلتون كوبري (بردي).

وقالت المؤسسة في بيان، إن كوردستان24 ستواصل تغطياتها للأحداث بمهنية، وعبّرت عن أملها بأن لا يكون الصحفيون والإعلاميون هدفاً للنزاعات بين الأطراف.

وفيما يلي نص البيان:

بيان صادر عن مؤسسة كوردستان 24 للأبحاث والإعلام

شن الحرس الثوري التابع للجمهورية الإسلامية الإيرانية، بعد ظهر اليوم الأربعاء، هجمات بالصواريخ والطائرات المسيّرة على كل من أربيل والسليمانية، مستهدفاً مقرات الأحزاب السياسية لشرق كوردستان والمتمركزة عند حدود المحافظتين، وخلال تغطيته للهجمات في آلتون كوبري (بردي) وتحديداً قرب قرية شيراوه، تعرض طاقم كوردستان24 إلى هجوم بطائرة مسيّرة أثناء تغطيته الإعلامية، وقد أسفر ذلك، للأسف، عن إصابة مراسل قناتنا سوران كامران بجروح خطيرة.

لقد تعرض طاقم كوردستان 24 إلى هجمات بالصواريخ والطائرات المسيّرة، بينما كان يؤدي واجبه في التغطية الإعلامية، وفق الأسس والمعايير المهنية للعمل الصحفي في المنطقة.

إن كوردستان24 ستستمر في تغطياتها للأحداث بمهنية، آملين ألّا تستهدف الأطراف المتنازعة الصحفيين والإعلاميين في صراعاتها.

إدارة مؤسسة كوردستان24 للأبحاث والإعلام

28-9-2022