سیاسة

البيت الأبيض يندد بالهجمات الإيرانية على إقليم كوردستان

"لا يمكن لإيران صرف الانتباه عن مشاكلها الداخلية والمظالم المشروعة لسكانها بهجمات عبر حدودها"
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کوردستان إقليم كوردستان إيران قصف البيت الأبيض

أربيل (كوردستان 24)- ندد مستشار الأمن القومي للبيت الأبيض جيك سوليفان اليوم الأربعاء بالهجمات التي شنتها إيران بالصواريخ والطائرات المسيّرة على إقليم كوردستان.

وقال سوليفان في بيان تلقت كوردستان 24 نسخة منه، "نقف مع قادة العراق في إقليم كوردستان وبغداد في إدانة هذه الهجمات باعتبارها اعتداءً على سيادة العراق وشعبه".

وأضاف "لا يمكن لإيران صرف الانتباه عن مشاكلها الداخلية والمظالم المشروعة لسكانها بهجمات عبر حدودها".

وأضاف "ستواصل الولايات المتحدة تطبيق العقوبات والوسائل الأخرى لتعطيل أنشطة إيران المزعزعة للاستقرار في منطقة الشرق الأوسط".

كما شجب سوليفان "استخدام طهران السافر للصواريخ والطائرات المسيّرة ضد جيرانها".

وكان الحرس الثوري الإيراني قال في وقت سابق اليوم إنه أطلق صواريخ وطائرات مسيرة على مقرات للمعارضة الكوردية الإيرانية داخل إقليم كوردستان، مما أودى بحياة تسعة أشخاص وإصابة نحو 32 آخرين بجروح، حسب آخر حصيلة لوزارة صحة الإقليم.

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