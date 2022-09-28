سیاسة

فؤاد حسين: سنستدعي السفير الإيراني غداً والعراق ليس "حديقة خلفية" لأي دولة

"واجبنا الدفاع عن السيادة العراقية والمواطن العراقي والأرض العراقية بكل السبل"
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وزير الخارجية العراقي فؤاد حسين خلال مشاركته في ملتقى الرافدين - صورة: كوردستان 24
وزير الخارجية العراقي فؤاد حسين خلال مشاركته في ملتقى الرافدين - صورة: كوردستان 24
العراق العراق فؤاد حسين إيران قصف

أربيل (كوردستان 24)- قال وزير الخارجية العراقي فؤاد حسين اليوم الأربعاء إن بغداد ستستدعي السفير الإيراني لديها لتقديم مذكرة احتجاج له إثر القصف الذي شنته طهران بالصواريخ والطائرات المسيّرة على مناطق عديدة في إقليم كوردستان وأسفر عن سقوط ضحايا.

وفي وقت سابق اليوم، أعلن الثوري الإيراني إطلاق صواريخ وطائرات مسيّرة على مقرات تابعة للمعارضة الكوردية الإيرانية داخل إقليم كوردستان، مما أودى بحياة تسعة أشخاص وإصابة نحو 32 آخرين بجروح، حسب آخر حصيلة لوزارة صحة الإقليم.

وقال حسين خلال مشاركته في ملتقى الرافدين المنعقد ببغداد "سيتم استدعاء السفير الإيراني غداً وتقديم مذكرة احتجاج له" على خلفية القصف.

وأضاف أن إيران أو تركيا لا يحق لهما "قصف الأراضي العراقية أو الدخول بجيوشهم للدفاع عن أنفسهم ضد الأحزاب المسلحة الموجودة في العراق".

وتابع "واجبنا الدفاع عن السيادة العراقية والمواطن العراقي والأرض العراقية بكل السبل، باستثناء العنف... العراق ليس حديقة خلفية لأي دولة".

‏وأشار حسين إلى أن السيادة العراقية كانت مخترقة منذ عام 1991 بقرارات أممية.

واستدرك الوزير قائلاً "لكن العراق الآن أكثر استقلالية في اتخاذ القرار مقارنة بالفترات من 1991 إلى 2003، ومن 2003 إلى 2011".

 

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