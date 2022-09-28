القيادة المركزية الأمريكية تعلن إسقاط مسيّرة إيرانية متجهة نحو أربيل

أربيل (كوردستان 24)- أعلنت القيادة المركزية الأمريكية اليوم الأربعاء إسقاط طائرة مسيّرة إيرانية بينما كانت تتجه نحو أربيل في إقليم كوردستان.

جاء ذلك في بيان أصدرته القيادة المركزية أدانت فيه الهجوم الذي شنته إيران بالطائرات المسيّرة والصواريخ على مناطق عديدة في إقليم كوردستان.

وقال مدير الشؤون العامة للقيادة باسم القيادة الكولونيل جو بوتشينو في بيان "تدين القيادة المركزية الأمريكية الهجوم غير المبرر الذي شنه الحرس الثوري الإيراني على محافظة أربيل"، مشيراً إلى أن "هذه الهجمات العشوائية تهدد المدنيين الأبرياء وتهدد استقرار المنطقة الذي تحقق بصعوبة".

وجاء في البيان "في حوالي الساعة 02:10 بعد الظهر بالتوقيت المحلي، أسقطت القوات الأمريكية طائرة إيرانية بدون طيار من طراز (مهاجر-6) كانت متجهة نحو أربيل، حيث أنها بدت وكأنها تشكّل تهديداً على قوات القيادة المركزية الأمريكية في المنطقة".

وأشار إلى أن القوات الأمريكية تعمل في العراق "بناء على دعوة من حكومة العراق لتقديم المشورة والمساعدة والتمكين للقوات الشريكة لضمان الهزيمة الدائمة لداعش"، مبيناً أن القوات الأمريكية "تقوم بتقييم الوضع، دعماً للقوات الشريكة في العراق".

وكان الحرس الثوري الإيراني قال في وقت سابق اليوم إنه أطلق صواريخ وطائرات مسيرة على مقرات للمعارضة الكوردية الإيرانية داخل إقليم كوردستان، مما أودى بحياة تسعة أشخاص وإصابة نحو 32 آخرين بجروح، حسب آخر حصيلة لوزارة صحة الإقليم.

