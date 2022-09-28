مع ارتفاع أعداد الضحايا.. "مكافحة الإرهاب" تعلن تفاصيل الهجوم الإيراني على كوردستان

أربيل (كوردستان 24)- أعلنت مديرية مكافحة الإرهاب في كوردستان الأربعاء عن تفاصيل الهجوم الإيراني بالصواريخ والطائرات المسيّرة على مناطق عديدة من الإقليم، وأشارت إلى ارتفاع حصيلة الضحايا الذين سقطوا إثر القصف الذي شن على أربع مراحل.

وقالت مديرية مكافحة الإرهاب على صفحتها في فيسبوك، إن الحرس الثوري الإيراني شن هجومه على إقليم كوردستان من خلال أربع مراحل، "مما أسفر عن استشهاد 13 شخصاً وإصابة 58 آخرين بجروح".

وأضافت أنه، ووفقاً لمعلوماتها، فإن الحرس الثوري شن سلسلة هجمات بصواريخ بالستية وطائرات مسيّرة ملغومة على مقرات حزب الحرية الكوردستاني في بردي (آلتون كوبري)، وقلعة الديمقراطية للحزب الديمقراطي الكوردستاني الإيراني في مدينة كويسنجق.

وأشارت المديرية إلى أن القصف الإيراني استهدف كذلك مقر حزب كوملة الكوردستاني الإيراني في السليمانية، ومخيماً سكنياً لكورد إيران في "زركويز" و"زركويزله" و"بانكور" في المحافظة نفسها، فضلاً عن مخيمات الحرية والقلعة والأميرية في كويسنجق.

وذكرت المديرية أن معلوماتها تشير إلى أن إيران اطلقت 70 صاروخاً بالستياً من طراز "فاتح" وطائرات مسيّرة ملغومة على أربع مراحل، إذ بدأت المرحلة الأولى بإطلاق الصواريخ البالستية، ثم تلتها المرحلة الثانية بشن صواريخ بالستية وطائرات مسيرة ملغومة.

وقالت إن المرحلة الثالثة تضمنت توجيه الصواريخ البالستية ترافقها طائرات استطلاع مسيّرة، فيما نُفذت المرحلة الرابعة بالصواريخ البالستية فقط.

وأوضحت أن إيران نفذت هجماتها من محافظتي كرمانشاه وأذربيجان الغربية، مستهدفة أماكن عامة كرياض الأطفال والمدارس والمراكز الصحية والمستشفيات وقاعات المناسبات والسيارات الخدمية ومنازل المدنيين، مما "أدى إلى استشهاد 13 شخصاً بينهم سيدة حامل".

ولفتت مديرية مكافحة الإرهاب إلى أن الهجمات أسفرت عن إصابة 58 شخصاً بجروح، معظمهم مواطنون مدنيون، وبضمنهم أطفال دون سن العاشرة وطلبة ومعلمون وصحفيون، كما أكدت "سقوط طائرة مسيّرة إيرانية في حدود مدينة كويسنجق قبل أن تصل إلى هدفها".