بافل طالباني يعتبر القصف الإيراني "خطراً كبيراً" على استقرار كوردستان

أربيل (كوردستان 24)- قال رئيس الاتحاد الوطني الكوردستاني بافل طالباني اليوم الأربعاء إن القصف الإيراني على إقليم كوردستان يمثل تطوراً خطيراً يستهدف عمق أراضي الإقليم.

وقال طالباني في بيان "ننظر بقلق بالغ إلى القصف الذي قامت به الجمهورية الإسلامية الإيرانية اليوم على أراضي إقليم كوردستان، والذي أسفر عن سقوط شهداء ومصابين ونزوح العشرات من الأُسر".

وأضاف أن "ما حصل تطور خطير ومروع يستهدف عمق إقليم كوردستان، وندعو لإيقافه فوراً"، مؤكداً عدم وجود أي "ذريعة لهذه الانتهاكات الحدودية وهي تشكل خطراً كبيراً على أمن واستقرار الإقليم والعراق".

ودعا طالباني إلى عدم "استخدام أراضي إقليم كوردستان لحسم المشكلات السياسية والعسكرية وألا يصبح المواطنون ضحية للصراعات"، وطالب الأطراف بـ"ضبط النفس واتخاذ الحوار أساسا لحل المشكلات".

وجاء في البيان "نطالب الحكومة العراقية بأداء واجباتها وتحمل مسؤولياتها في حماية أراضي العراق والإقليم، وأن تحافظ على سيادة البلاد وتمنع الانتهاكات والهجمات المتكررة".

واختتم طالباني بيانه بالقول "أطمئن الجميع بأننا لن ننسى استهداف مواطني إقليم كوردستان وتعكير صفو أمن أراضينا، ولن ننسى دماءهم".