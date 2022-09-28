الحزب الديمقراطي يدين الهجوم الإيراني: الحوار أفضل سبيل لحل المشاكل

أربيل (كوردستان 24)- أصدر المكتب السياسي للحزب الديمقراطي الكوردستاني اليوم بياناً شجب فيه القصف الإيراني على المواقع المدنية في عمق أرض إقليم كوردستان.

وقال الحزب الديمقراطي في بيان إن "اعتداء الجمهورية الإسلامية الإيرانية على إقليم كوردستان، وقصف محافظتي أربيل والسليمانية، هو خرق لسيادة أراضي إقليم كوردستان والعراق، كما أن قتل النساء والأطفال الأبرياء عمل إجرامي ضد الإنسانية ولا يحمل أي عذر".

وجاء في البيان "نحن في الحزب الديمقراطي الكوردستاني ندين هذا الاعتداء والقصف ونعتبره عدم احترام أسس الجيرة والصداقة، ويجب وضع نهاية له، وعدم اتخاذ إقليم كوردستان ساحة للصراعات وتصفية الحسابات والمشاكل التي لا علاقة لها بمواطني إقليم كوردستان الصامدين".

وأضاف الحزب "لا يمكن حل المشاكل الداخلية من خلال خلق الأزمات خارج الحدود، بل أن أفضل سبيل لحل المشاكل هو الحوار وقبول الآخر مع وجود الاختلافات".