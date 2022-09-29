المدفعية الإيرانية تواصل قصفها لليوم السادس على منطقة برادوست بإقليم كوردستان

أربيل (كوردستان24)- لليوم السادس على التوالي، تواصل المدفعية الإيرانية قصفها على منطقة برادوست التابعة لناحية سيدكان بأربيل، أسفرت عن إصابة ثلاثة عناصر من حزب كوملة الكوردي المعارض لإيران.

وأوضح كاوا بهرامي مسؤول قوات البيشمركه التابعة للحزب الديمقراطي الكوردستاني لـ كوردستان24، أن مدفعية الحرس الثوري الإيراني تقصف منذ ليلة البارحة وحتى صباح اليوم نواحي سقر، بربزيني بمنطقة برادوست.

وأكد بهرامي أن القصف لم يسفر عن وقوع أية إصابات في صفوف قواته، مشيراً إلى وقوع أضرارٍ متفاوتة بالطبيعة والمناطق التي وقعت فيها القذائف.

من جانبه، أفاد أمجد حسين بناهي قائد قوات هلكورد التابعة لحزب كوملة الكوردستاني في إيران، لـ كوردستان24، بإصابة ثلاثة عناصر من قوات البيشمركه جراء القصف الإيراني.

وتعرضت مقرات ثلاثة أحزابٍ كوردية إيرانية معارضة داخل محافظتي أربيل والسليمانية، لقصفٍ عنيف بالصواريخ والمسيّرات المفخخة الإيرانية، أسفرت عن استشهاد 9 أشخاص وإصابة 32 آخرين، وفق وزارة الصحة في إقليم كوردستان.

وكان الحرس الثوري الإيراني تبنّى الهجوم الذي استهدف مقرات حزب الحرية الكوردستاني الإيراني، حزب الكوملة، والحزب الديمقراطي الكوردستاني الإيراني.

وقال محمد باكبور قائد القوات البرية في الحرس الثوري الإيراني، إن قواته استهدفت، الأربعاء، إقليم كوردستان بـ 73 صاروخاً بالستياً ومسيّراتٍ مفخخة.

وتتعرض سفوح جبال بربزين وسقر ومراعي هورني في بلدة برادوست بمحافظة أربيل، منذ الـ 24 سبتمبر أيلول الجاري، لقصفٍ مدفعي إيراني، يقول الحرس الثوري إنه يستهدف جماعاتٍ كوردية معارضة لـ طهران.